Lana Del Rey estrena 'Blue Banisters', su octavo álbum de estudio

Tijuana BC.- “Blue banisters” es el nuevo disco que Lana Del Rey puso en rotación, su octavo álbum de estudio.

Elizabeth Woolridge Grant, nombre de pila de la neoyorquina, es la segunda placa discográfica este 2021 tras la publicación de “Chemtrails Over the Country Club” en marzo.

La intérprete de 36 años, adelantó tres temas como muestra de su nueva entrega; entre ellos “Text Book”, “Wildflower Wildfire”, y “Arcadia”.

'Blue Banisters'

En total son 15 temas los que lo integren, entre ellos "Black Bathing Suit", "If You Lie Down With Me", "Beautiful", "Violets for Roses", "Dealer", "Thunder", "Nectar of the Gods", "Living Legend", "Cherry Blossom" y "Sweet Carolina?".

Hace como dos meses Lana del Rey abandonó sus redes sociales, lo hizo para estar más centrada en su nuevo proyecto.

Hola chicos. Solo quiero decir que mañana voy a desactivar todas mis cuentas en redes sociales. Esto es simplemente porque tengo muchísimos intereses, y otros proyectos que estoy llevando a cabo que necesitan privacidad y transparencia"

Dijo en Aquel entonces.

Hoy en día el resultado está más que visto tanto en redes como en las plataformas