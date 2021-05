Laisha Wilkins pide a ciudadanos que denuncien delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laisha Wilkins exhortó a los ciudadanos a que denuncien los delitos electorales como ella lo hizo ante la Fiscalía General de la República en días pasado, luego de que fuera agredida por un militante de Morena.

El fin de semana pasado, Laisha Wilkins fue golpeada e insultada por una persona que colocaba propaganda del partido al que representaba encima de la propaganda que ya estaba en el lugar, perteneciente a la oposición.

Al percatarse de lo sucedido, la actriz le hizo saber al hombre que lo que estaba haciendo estaba mal, al mismo tiempo que lo grababa con su teléfono celular, lo que hizo enfurecer al hombre y se le fue encima, además de insultarla.

Ante ello, Laisha interpuso la denuncia ante la FGR, no son antes denunciar el caso en redes sociales, posteando el video en el que se muestra la agresión del militante y en una entrevista publicada por El Universal, resaltó que el problema no es de los partidos ni los colores, sino de los mismos ciudadanos.

Considero que el problema es ciudadano, porque había muchísimas personas en ese momento que vieron que se estaba violando la ley y nadie lo señaló. Así que el problema no está en la presidencia o en los colores del partido, porque los políticos antes de serlo, fueron ciudadanos, entonces el problema es algo de raíz”, dijo.

Wilkins aseguró que es apartidista y no está en contra ni a favor de nadie, pero es importante que las personas denuncien la ilegalidad en cualquiera de los casos y así sea del partido que sea.

“Si no empezamos a señalar la corrupción o a aquello con lo que no estamos de acuerdo, si todos juntos no hacemos comunidad en esos temas, entonces nada va a pasar”, apuntó.



La agresión de Laisha Wilkins

La actriz, de 44 años de edad, aseguró que en cuanto el hombre se le fue encima para agredirla, varias personas la defendieron, pero resaltó que su deber como ciudadana fue el de denunciarlo ante las autoridades, aunque no lo conozca.

“Quiero aclarar que inmediatamente las autoridades, colectivos, abogados penalistas y otros se acercaron para dar con la persona. Agradezco que ofrezcan su ayuda, pero como ciudadana común y corriente fui a levantar la denuncia ante la Fiscalía y fui tratada con mucho respeto. También sé que es complicado hacer algo sin pistas, sin nexos o una matrícula de un auto; sé que será un proceso complicado y creo que quien lo conozca tiene que decir: ‘Esa persona fue’”, añadió.

Laisha insistió que no pertenece a ningún partido político, pero le dio coraje ver cómo una persona incumplía la ley, a plena luz del día y sin importarle que lo estuvieran viendo muchas personas.

“Le dije que los estaba grabando, entonces el hombre me dio un manotazo, mi teléfono voló y cuando lo recuperé me volvió a empujar; corrí a la esquina y él me siguió, me dijo una grosería y me lanzó un puñetazo; no me tocó ni un pelo, pude esquivar los golpes, pero si no los hubiera esquivado, su complexión y la mía son distintas; pude terminar con la mandíbula rota”, finalizó.