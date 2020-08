LadyTacosdeCanasta en Venga la Alegría: Gobierno de la CDMX se disculpó y me pagó la mercancía

CIUDAD DE MÉXICO.-Francisco Marven, mejor conocida como "Lady Tacos de Canasta" dijo que el Gobierno de la Ciudad de México se diculpó y le pagaron la mercancía que policías le tiraron el día de ayer y que todo quedó grabado en un video que se volvió viral.

En entrevista con el conductor del programa matutino Sergio Sepúlveda dijo que la bicicleta que le habían decomisado también se la regresaron, aunque declaró que le dolió mucho la situación, ya que ella siempre sale a ganarse la vida de esa manera.

"Tuvimos una juntita con el Gobierno el Gobierno de la Ciudad, nos ofrecieron una disculpa, nos pagaron la mercancía.. y bueno, pues ya pasó".

Ante la pregunta de Sepúlveda sobre si estaba consternada ayer, comentó que "estoy enojada, todavía".

"Pues es que, cómo no, no es por mí, es por la gente que sale todos los días a chambear y a rifársela, ¿no?, a la calles y, entonces, está difícil la suatiación que los policías no tengan esa sensibilidad, ¿no?, para... Somos mexicanos, todos estamos en la misma situación", señaló.

Agregó:

"Agradesco la atención que me tomaron, me van a dar un lugar para vender, pero pues, la humillación ya está hecha".

Por último pidió que los policías tengan sensibilidad, porque estamos pasando por una pandemia y mucha gente está desempleada, y está buscando sus propios métodos para sobrevivir.

Detalló que antes le iba bien, pero a raíz de la crisis por el Covid-19 muchos días dejó de trabajar y ahora las ventas son menores.

Lady Tacos de Canasta nos visitó en el foro para platicarnos lo sucedido con su trabajo el día de ayer en el Zócalo capitalino. ���� #VLA --> https://t.co/uEwh5xW6g2 pic.twitter.com/nW42sZEuCu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 21, 2020

¿Quién es "Lady Tacos de Canasta"?

Francisco Marven, mejor conocida como "Lady Tacos de Canasta" es una mujer trans que se dedica a la venta de tacos de canasta en la calle de Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Montada en su bicicleta azul con una canasta a cuestas llena de tacos, con dos botes de salsa a un costado, luciendo trajes típicos de su región y trenzas decoradas con listones de colores, recorre las calles de la ciudad gritando a todo pulmón "¡tacos, los tacos de canasta, tacos!".

Hace tres años esta mujer se hizo viral en redes sociales luego de haber sido captada en video gritando con su potente voz, para que los comensales comenzaran a agruparse en torno a ella para ordenar sus favoritos: chicharrón, papa, frijol o adobo.

Se hizo tan popular que más tarde apareció en un documental. La plataforma de streaming Netflix lanzó su serie "Las crónicas del taco", donde el primer capítulo llamado "Canasta" muestra el proceso de "Lady Tacos" para elaborar sus alimentos, llevarlos en su bicicleta y venderlos a sus clientes.