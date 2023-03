Lady Gaga interpretará la canción 'Top Gun: Maverick' en los Oscar

LOS ÁNGELES.- Una persona cercana a la producción con conocimiento de la actuación confirmó el domingo por la tarde que la superestrella del pop cantará "Hold My Hand", la canción original nominada al Oscar de "Top Gun: Maverick".

Productores pensaban que por secuela del Joker no podría participar:

Los productores dijeron unos días antes que el horario de Gaga en la secuela de "Joker" le impediría actuar, pero aparentemente un cambio después de sus comentarios permitió que la actuación se agregara al programa.

Señalan que habrá un escaparate con todas las canciones nominadas:

Con la actuación de Gaga agregada, todas las canciones originales nominadas este año tendrán un escaparate durante la transmisión de los Oscar. Variety informó por primera vez del cambio de planes.

Rihanna interpretará "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever" y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava cantarán "Naatu Naatu" de Chandrabose y MM Keeravaani de "RRR". También se interpretarán canciones de “Tell It Like a Woman” y “Everything Everywhere All At Once”.