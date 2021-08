Lady Gaga anuncia álbum, “Love for Sale”, con Tony Bennett

LOS ÁNGELES, California. – La cantante, actriz, compositora, bailarina y diseñadora estadounidense, Lady Gaga, causó gran emoción entre sus fans al anunciar su nueva colaboración con el reconocido cantante de jazz, Tony Bennett, de 95 años, y el primer sencillo ya está disponible.



Por medio de sus redes sociales, la intérprete de “Bad Romance” comunicó la noticia a sus seguidores, en la cual aprovechó para anunciar la fecha de lanzamiento y el primer sencillo del álbum.

Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto acepté la invitación. Hoy, estoy muy emocionada de anunciar que nuestro nuevo álbum, “Love for Sale”, se lanzará el 1 de octubre. ¡Puedes reservar el álbum y escuchar nuestro primer sencillo ´I Get a Kick Out of You´ en todas partes ahora”, compartió la nueva estrella de “La Casa de Gucci”.



Detalles sobre la colaboración



De acuerdo con Variety, “Love for Sale” es el segundo álbum del dúo, después de su éxito en las listas de 2015 con “Cheek to Cheek”. Además, MTV estrenará un video de la canción “I Get a Kick Out of You” el próximo viernes, 6 de agosto, al mediodía.



Lady Gaga reveló que, después de lanzar su primer trabajo juntos hace siete años, Tony la contactó para preguntarle si quería grabar otro disco con él, pero en esta ocasión para celebrar las canciones de Cole Porter.



En febrero, se reveló que Bennett padece de Alzheimer, por lo que se encontraba preparando la colaboración con Gaga como uno de sus últimos proyectos antes de retirarse. Según Vulture, a pesar del diagnóstico del cantante y de la pandemia por el Covid-19, Tony continúa practicando y componiendo varias veces a la semana.



También se ha confirmado que los cantantes están por realizar dos espectáculos de despedida en el Radio City Music Hall de Nueva York, anunciados como “La última vez que Bennett se subirá a un escenario”, y será llevado a cabo el 3 y 5 de agosto.