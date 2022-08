Ladrón de joyas de Kim Kardashian no se siente culpable y ofrece consejo a las celebridades

ESTADOS UNIDOS.- Ha pasado un sexenio desde que Kim Kardashian vivió uno de los que, seguramente, fue uno de los momentos más temibles en su vida: el día en que fue atada y amordazada por un grupo criminal conocido como "los abuelos ladrones". En dicho suceso, los criminales hurtaron joyas con valor de 10 millones de dólares, incluyendo su anillo de bodas.

Recientemente, uno de los criminales que participaron en el acto, ha asegurado no sentirse culpable, debido a que Kardashian presumía de una gran opulencia que puede parecer provocativa para otros.



Yunis Abbas, quien estuvo en prisión 22 meses luego de cometer el delito, habló con "VICE News" de los pormenores que rodearon al robo ocurrido en 2016, cuando Kim y sus hermanas, Kourtney y Kloé habían viajado a la región europea.

A pesar de pasar casi dos años encarcelado, el hombre indicó que no se sentía culpable por lo que había hecho y, en cambio, culpó a la socialite por "alardear" de los bienes que es acreedora en las redes sociales.



Como ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo, y eso fue todo. ¿Culpable? No, no me importa"

También confió que nunca había prestado mucha atención a Kim, hasta que un día vio uno de los episodios de "Keeping up with the Kardashians", donde la celebridad pierde uno de sus pendientes de diamantes, valuado en 75 mil dólares, luego de nadar en una de las pequeñas isla de Bora Bora.

"Pensé: ´Ella tiene mucho dinero. A esta señora no le importa nada´", justificó.

El criminal reveló los detalles del robo

Yunis expresó que no fue muy difícil dar con las joyas de las que podían despojar a Kim, pues toda la información la sustrajeron de las redes sociales de la empresaria.

Posteriormente, él y el resto de "abuelos ladrones" se enteraron de que la empresaria viajaría a la ciudad francesa con motivo de la Semana de la Moda en París, que se celebraría en octubre, por lo que se dieron a la tarea de investigar en qué hotel se hospedaría; el Hotel De Pourtales, ubicado en el distrito VIII, una de las zonas exclusivas de la región.



Abbas y sus secuaces -indicó- rodearon las inmediaciones del hotel desde la media noche del día anterior, mientras esperaban el momento propicio para perpetuar el robo.

Según recordó, las hermanas de Kim habían salido de la habitación, acompañadas por su guardaespaldas (Pascal Duvier), y la celebridad se quedó sola sin ningún apoyo de seguridad.



Entramos por la puertecita que estaba abierta por dentro. Tan pronto como entramos, tomamos el control del conserje. Lo dominamos, lo atamos; luego buscamos las llaves del dormitorio en el que se quedó.

Me quedé abajo, pero mis dos colegas subieron con el conserje para ir a la habitación de Madame Kardashian"

En ese momento, los "abuelos de ladrones", todos con edades entre los 60 a 70 años, ataron, amordazaron y arrojaron a Kim en la bañera de la habitación, mientras lloraba "y suplicaba por su vida".



Abbas también recordó que una asistente de Kim, que denominó como "su secretaria", trató de ponerse en comunicación con una autoridad de seguridad, pero marcó al 911, pese a que se encontraban en Francia.

"Lo que nos asustó, lo que les hizo perder mucho tiempo. Y cuando salimos, había un grupo de policías afuera que no sabían nada sobre el robo", expuso.



Y aunque en el momento de la huida, Abbas dejó caer una cruz con incrustaciones de diamantes de 30 mil euros, aseguró que lo que verdaderamente provocó que fueran detenidos fue que dejó marcas de su ADN en el hombre de la recepción que habían atado.

De esa manera –explicó- que la policía lo localizó, pues ya contaban con sus antecedentes. Luego de 22 meses en prisión, fue liberado por motivos de salud.

Abbas brinda un consejo a las celebridades



Al día de hoy, Abbas no se arrepiente de lo que hizo, pero sí exhortó a las celebridades a escuchar su consejo:

Deberían ser un poco menos llamativos con las personas que no pueden pagarlo, para algunas personas es provocativo"



En lo que respecta a Kim ha declarado que, luego del robo en París, dejó de medir su valor como persona por las pertenencias que carga, por eso las joyas que utiliza en la actualidad son prestadas o falsas.

"Es divertido vestirse bien y todo eso, pero las cosas no me hacen", dijo en un episodio de su reality, y también indicó que en su casa ya no guarda nada de valor.