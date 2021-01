La vergüenza que pasó Martha Higareda frente a Keanu Reeves y Chris Evans

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Higareda confesó que experimentó uno de los momentos más vergonzosos de su carrera profesional y de su vida, ya que tuvo un pequeño accidente frente a varios actores famosos mientras filmaba una de las escenas de una película.

No hay actor que no desee llegar a Hollywood y ser contratado para actuar en una película a lado de las celebridades y pocos latinos logran hacerlo, uno de ellos fue la reconocida actriz Martha Hifgareda, quien trabajó al lado de Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans y Hugh Laurie en “Reyes de la Calle”.

A pesar de que en la cinta editada no salió una escena en la que Higareda tuvo un vergonzoso accidente, la actriz platicó en el programa de YouTube de Yordi Rosado, que hizo “el oso de su vida” que jamás podrá olvidar.

La mujer de 37 años de edad platicó que en la escena de la película en la que sale en una alberca, en medio de una fiesta, el director le pidió que nadara en la piscina y realizara movimientos de forma sensual mientras sería filmada.

Posteriormente caminaría hacia Keanu Reeves, quien le daría una toalla y le daría un beso en la boca, ya que el personaje que estaba interpretando era su novia.

Entonces ya me metí a la alberca y estaba honda… empiezo a nadar y se me empieza a acabar el aire, me empiezo a llenar de burbujas y digo: ‘No logro llegar a las escaleras”. Y finalmente llego a las escaleras y en vez de salir una figura sexy, estrella de Hollywood, salió una ballena a agarrar aire lo más que podía”, recordó.



¡Eso no fue todo!

La actriz aclaró que esa no fue la peor parte, sino que, aunque siguió las indicaciones del director, sintió miradas extrañas en sus compañeros actores, quienes no le quitaban los ojos de encima y fue cuando se preocupó.

“Cuando caminé hacia Forest Withaker, no me dijo nada, nomás se me quedaba viendo, y yo: ‘¿Qué me está viendo? ¿Qué está pasando?’. Me voy hacia Keanu Reeves y en vez de que me dé la toalla, me cubre, y yo pues me saco de onda y me da un beso en la frente. Y yo: ¿Por qué todo mundo está haciendo todo mal?”, se cuestionó.

Martha Higareda dijo que como toda profesional, ella siguió las indicaciones del director y caminó sensualmente, luciendo su bikini, hacia la mesa donde estaban los demás actores para seguir con la escena, pero todos seguían mirándola de cierta manera que la incomodaba.

"Yo caminando hasta donde estaba ‘el Capitán América’ y ‘Doctor House’ y yo: ‘Hey’. Y todos con una cara de shock. Entonces, yo ya no pude más y les dije: ‘Oigan, ¿Me pueden decir qué está pasando? Y todos, al unísono me dicen: ¡Tienes un moco! Osea, yo había dado a luz a un moco, no era así un moquito. Un don moco, de esos que te quitas y hasta sacudes el dedo”, confesó.

La estrella de “Amar Te Duele” comentó que fue la peor vergüenza de su vida, ya que desde que salió de la alberca tuvo el flujo nasal fuera de la nariz y era lo que ocasionó que todos se le quedaran mirando.

Anécdota a partir del minuto 11:00