"La verdad de mi contagio de Covid-19", José Eduardo Derbez habla sobre su experiencia

CIUDAD DE MÉXICO. – Para un video de su canal de Youtube, José Eduardo Derbez habló de su experiencia al contagiarse de coronavirus.



Dejando en claro al principio que estaba lidiando con una resaca y que estuvo a punto de no asistir a la entrevista con su hermana, Aislinn Derbez, el actor comenzó a hablar de la pandemia y cómo había sobrellevado la experiencia.



Para iniciar la entrevista, el hijo del famoso Eugenio Derbez habló sobre su ruptura amorosa, relación que duró cinco años, confesando que fue un proceso lento, difícil y doloroso, dejando en claro que su exnovia “no quiso hacerse cargo de las criaturas” ya que lo dejó con sus mascotas, los cuales son varios gatos y un cerdo.



Entre risas, el actor comentó que la soltería “le cayó bien” y que por el momento no está interesado en el matrimonio y mucho menos en tener hijos, explicando que al tener sobrinos se ha dado cuenta que no “se le da bien el ser padre”.



José Eduardo también confesó que no entendía las nuevas generaciones de parejas “que se embarazan” (el término), ya que la que se embaraza es la mujer, confesó el actor. Causando que su hermana le explicara que posiblemente el día que sea padre “por error” será una excelente figura paterna y un gran ejemplo.



Procediendo con la charla, Aislinn le cuestionó sobre su contagio de Covid-19, ya que recientemente se había recuperado. “Yo estaba guiándome por los videos de Paty Navidad…Entonces yo dije, ¿Me guío por esta mujer o no?, el gobierno, los videos, era una decisión difícil, pero el karma es duro”, comentó el actor.



El último día que yo estuve en Los Ángeles, mi hermano (Vadhir) me llevó a su departamento, y estando en el lugar, pasé al baño, me lavé las manos y en eso me doy cuenta de que a él le acababa de dar Covid y estuvo aquí encerrado”, confesó José.