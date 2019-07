La tierna carta que escribió Chiquis a Jenni Rivera

LOS ÁNGELES, California.- Hoy se cumplen 50 años del nacimiento de Jenni rivera y, como era de esperarse, no pasaría desapercibido, pues los Rivera se encargaron de hacerlo en grande al publicar una canción inedita de la cantante.

Por su parte, Chiquis, quiso dedicarle un tierno mensaje por medio de Instagram, en donde subió una carta que simula ir dirigida de Jenni a Chiquis, en ella le da buenos deseos sobre su vida, la foto va acompañada de una imagen en la que se le ve a las dos, abrazadas y felices.

Chiquis no pudo evitar sentirse inspirada en este día, por lo que decidió poner un largo texto en memoria de su madre.

‘‘Y así, sigues sorprendiéndome y bendiciendo mi vida de alguna manera, de alguna manera. Mamá, feliz cumpleaños número 50! No se puede negar, ¡eres la mujer más sexy de 50 años que he visto! Hoy te celebro, tu vida, tu legado y la huella que dejaste en esta Tierra. Gracias por todo lo que continúas haciendo ... aunque no puedan verte, yo sí. Te veo en mis hermanos ... al amanecer, cuando el sol se pone ... pero más que nada, te siento en esos momentos tranquilos en los que no estoy cerca y estoy solo con mis pensamientos tratando de descubrir mi vida, estás ahí para recordarme a la mujer que me criaste para ser ... y que no debo temer. Así que no lo hago! Y no lo haré, porque te tengo y todo lo que me enseñaste. @jennirivera #HappyBeeDayMomma # Jenni841’’.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre del 2012 al estrellarse el avión privado en el que viajaban la cantante México-estadounidense Jenni Rivera y seis personas más.