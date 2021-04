La tensa relación entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con María Patricia Castañeda, la conductora y actriz Anette Cuburo reveló que no tiene una buena relación con Andrea Legarreta, a pesar de que fueron compañeras de trabajo durante un año en el programa “Hoy”, confesando que dos famosas no querían que estuviera en él porque “les hacía sombra”.

La actriz en un principio no quiso dar los nombres de las celebridades, pero Castañeda mencionó el nombre de Andrea Legarreta, cuestionándola sobre su relación, “Ni bien ni mal, no nos hacemos en el mundo”, confesó Cuburo para definir su relación con su excompañera.

Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién será amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas”, reveló Anette.



La actriz también mencionó a Galilea Montijo, revelando que durante su tiempo en el show matutino, siempre fué muy amable con ella, apoyándola y dándole su amistad. Además aseguró que aun se mantienen en contacto, pero se miran con menos frecuencia por sus horarios de trabajo.



En la entrevista también se dio el tema de la vida personal de la conductora, su paso de Televisa a TV Azteca y su relación con sus hijos, hablando que cuando dejó la famosa televisora del Canal de las Estrellas se quedó mucho tiempo sin trabajo, llegando al punto de estar desesperada.



Cuburu cuenta que su salvación fue Magda Rodríguez, a quien le “rogó” por su trabajo ya que no tenía “ni para comer”. Sandra Smester también formó una parte fundamental de su vida, ya que, al irse a Miami, contó con la ayuda de ambas productoras, refiriéndose a que incluso Alberto Ciurana la recibió con gran cariño.



“Yo no te voy a soltar, tu no te preocupes por que a mi tu trabajo es lo que me ha enamorado de ti, a mi me vale quien seas y de donde vengas. A mi me gusta tu trabajo, tu has respondido y eres profesional, puntual. Bienvenida”, contó Anette refiriéndose a la respuesta que le dio Smester sobre su nueva etapa en TV Azteca.



La conductora confesó que por fin se siente en un lugar estable y tranquila en la televisora, ya que le han dado grandes oportunidades, además de contar con excelentes compañeros quienes se consideran “una familia”.