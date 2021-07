La serie “Hawkeye” ya tiene fecha de estreno

ESTADOS UNIDOS.- “Hawkeye” finalmente tiene una fecha de estreno para Disney Plus. La producción protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld , debutará en la plataforma de streaming de Disney el próxmo 24 de noviembre.

Renner repetirá su papel de Clint Barton, también conocido como “Hawkeye”, uno de los integrantes de “Los Vengadores”, mientras que Steinfeld interpretará a “Kate Bishop", quien tomará el manto del héroe luego de los sucesos en “Avengers: Endgame”.

Junto con Renner y Steinfeld, la serie también estará protagonizada por Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox y Zahn McClarnon.

Se desconoce la trama exacta de la serie, pero es seguro asumir que verá a Barton entrenando a Bishop para convertirse en la nueva Hawkeye. También se verá a Pugh repetir el papel de Yelena Belova de "Black Widow".

SIGUE LA FASE CUATRO DEL UCM

Con su lanzamiento en noviembre, "Hawkeye" será la cuarta serie de acción real del Universo Cinematográfico de Marvel que hace su debut en Disney Plus

La primera fue "WandaVision" con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, seguida de "The Falcon and The Winter Soldier", protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Más recientemente, el streamer debutó con “Loki” protagonizada por Tom Hiddleston y Sophia Di Martino.

"WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" obtuvieron en conjunto 28 nominaciones al Emmy, con "WandaVision" destacando como mejor serie limitada, mejor actriz en una serie limitada (Olsen) y mejor actor en una serie limitada (Bettany). Katheryn Hahn también obtuvo una nominación a mejor actriz de reparto en una serie limitada.