¿La relación de Eduardo Santamarina y su pareja se ve afectada por sus kilos de más?

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Eduardo Santamaria se refirió a sí el sobrepeso que actualmente tiene le ha causado problemas con su esposa, Mayrín Villanueva. Dice que cada pareja tiene sus políticas.

En una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, aseguró que en su caso su “mujer panzón, no panzón, cachetón, no cachetón, barbudo o no barbudo me acepta como soy”.

Dice que ella le pone el ejemplo a todos y le encantaría tener al menos el 2% de la disciplina que tiene Mayrin. “Ella me da mis jalones de oreja y a de repente me dice: sabes qué me subo y te dejo cenando solo”.

Con respecto al tema de la salud, se refiere a que cada año se hace revisiones médicas con su pareja y todo está bajo control. No le afectan las críticas con su peso pero ya sabe que es lo que debe hacer o no.

En relación a sus hijos con Itati Cantoral está muy orgulloso de ambos y en la escuela les va muy bien. “Eduardo está con la actuación y Roberto con el fútbol y la ingeniería”.