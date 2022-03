La razón por la que la novia de José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo no conviven

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista con Inés Moreno para su canal de Youtube, el actor José Eduardo Derbez habló un poco sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional, además de compartir detalles bastante íntimos como la relación que mantiene con su familia y su novia.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los espectadores fue cuando el conductor de Miembros al Aire confesó que su madre, Victoria Ruffo, y Paola Dalay no suelen convivir mucho cuando su mamá llega de visita, pero eso no evita que tenga planes de casarse próximamente, incluso sabe cúantos hijos le gustaría tener con ella.

Sin embargo, las razones no fueron tan fuertes como algunos hubieran pensado, ya que Derbez reveló que ambas no se relacionan bastante debido al tipo de actividades que hace su madre al llegar de visita.

Otro tema que destacó en la entrevista con la periodista de espectáculos fue cuando José Eduardo comentó que antes solía ponerse muy nervioso cuando le presentaba a alguna de sus novias a la actriz, pero mencionó que su relación con Paola Dalay va tan bien que ya tuvo la oportunidad de presentarla ante su familia.

Cuando estaba más chavito si me daba este miedo de ‘Se la voy a presentar, le va a caer bien, no le va a caer bien, qué va a decir, que no va a decir’ y llega un momento que vas creciendo y dices: ‘El que está con ella, él que se la vive con ella, ‘el que sale con ella, soy yo, si le cae bien que bueno”, expresó.