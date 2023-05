¡La ignora! Karely Ruiz, le pide disculpas a mona por no asistir a su fiesta, pero ella no le responde

CIUDAD DE MEXICO.- Karely Ruiz, modelo e influencer mexicana, se pronunció a través de su cuenta de Tiktok, sobre las razones por las cuales no logró asistir a la fiesta organizada por su amiga Mona.

Recordemos que, este pasado fin de semana 21 de mayo, la exitosa influencer Mona echó la casa por la ventana con una increíble fiesta con temática de Barbie por motivos de su cumpleaños numero 24, pero la celebración se vio opacada por la falta de la mayoría de los invitados, logrando la total desaprobación y enojo de Mona, quién se expresó estar decepcionada tras haberle cancelado de último momento.

Karely, hizo mención que no quiere perder la amistad que ha construido con Mona por temas que pueden tener solución, pero confesó que fue totalmente ignorada por la influencer, cuando trató de contactarla para pedirle disculpas.

Estas fueron las razones

‘Yo tenía esta semana de eventos, tenía vuelos y todo, cuando termino de grabar me habla mi papá y me dice que uno de mis hermano se sentía mal… y pues yo me desesperé’, ‘Es que, tengo la fiesta y también tengo que ir con mis papás’, explicó.

Los comentarios en el video, hacían alusión a que la modelo no decía la verdad, pues se les hacía bastante ‘extraño’ o ‘mucha casualidad’ que justo pasara eso el día de la fiesta; de igual manera se refirieron a las excusas que dio la ex del rapero Santa Fe Klan, Maya Nazor, diciendo que su hijo había enfermado.

Tiktok: Karelyruizmxxx

Luego de estas declaraciones por parte de Karely, Mona no ha emitido ninguna aclaración sobre las disculpas de su amiga y el porqué no le ha contestado.