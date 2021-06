“La herencia ya se repartió”: Francisco Elizalde reacciona ante demanda de sus sobrinas sobre herencia de Valentín Elizalde

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que dos de las hijas de Valentín Elizalde amenazaran con demandar a su abuela Camila Valencia por supuesto robo de herencia, Francisco “El Gallo” Elizalde responde a sus sobrinas y les deja claro la situación.

Fue en una entrevista que publicó el matutino “Sale el Sol”, que el cantante sonorense explicó que lo que las jóvenes están peleando, ya no existe, ya que la herencia se les repartió después de que su padre muriera, hace más de una década.

Ellas están peleando de la herencia que, según esto, les tocó. La herencia se distribuyó cuando a albacea y todas ellas se reunieron juntas, y se repartieron terrenos, joyas, dinero… lo que tenían que repartirse, se repartieron entre ellas, y eso fue ya hace catorce o trece años, cuando pasó aquella junta, que fue muy larga porque no se ponían de acuerdo”, dijo.

En días pasados, Gabriela y Valeria Elizalde aseguraron en una entrevista que demandarían a su abuela paterna, Camila Valencia y a su tío, Francisco Elizalde, porque no les entregaron las propiedades que les correspondían de la herencia de su padre.

Detallaron que supuestamente “El Gallo” Elizalde vendió unas propiedades que su hermano Valentín les había dejado a sus hijas en el testamento y nunca les entregó lo que les corresponde.

“Tiene mucho que ver mi abuela doña Camila Valencia y mis tíos, más que nada que mi abuela comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y propiedades de mi papá a su nombre. Hasta el día de hoy no nos han entregado nada”, comentó Gabriela Elizalde.



SON PROBLEMAS ENTRE LAS HERMANAS

“El Gallo” Elizalde indicó que los problemas se originan con las hermanas, ya que quieren las regalías por el uso del nombre de su padre porque ellas lo habían registrado como marca, pero Valentina, la hermana menor, está haciendo uso de él en productos alusivos al cantante.

“‘Ustedes pueden sacar gorras, playeras, cubrebocas, con el nombre de su papá. Aprovechen’, les dije una vez, antes que lo haga otra gente. No me hicieron caso las más grandes. La más chica me dice: ‘Ah, pues voy a hacer mi cubrebocas. Hermanas, ¿quieren sumarse al proyecto de cubrebocas?’ ‘No, hermana, no me interesan los cubrebcoas’, y se rieron de ella”, explicó Elizalde.

Al ver que Valentina llevó a cabo el proyecto del cubrebocas y se percataron de que estaba funcionando, agregó, Gabriela y Valeria ahora sí quisieron ser parte de las ventas y obtener ganancias sin invertir dinero.