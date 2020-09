Hija de Valentín Elizalde denuncia amenazas de muerte de Tano Elizalde

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se diera a conocer que Tano Elizalde, primo del fallecido Valentín Elizalde, estuviese implicado en su asesinato aquel fatídico 25 de noviembre de 2006, la familia Elizalde ha recibido distintas amenazas de muerte.



Valentina, hija del llamado “Gallo de Oro”, denunció este hecho a través de “Ventaneando”, y asegura que su familia ya descubrió que, en efecto, Tano está detrás de estas amenazas que se han dado tanto vía telefónica como por medio de redes sociales.



He recibido desde críticas a amenazas de muerte. Me daba un poco de miedo, pero ahora ya no, una persona como él que no está bien ni mentalmente ni en su persona no tiene la capacidad de hacernos algo más, sino que es puro hablar, pero no lo va a hacer”, aseguró Valentina.