La gira de RBD será la última, asegura Christopher Uckermann

Ciudad de México.- La gira de RBD ha causado revuelo entre sus seguidores, pero también significa mucho para cada uno de los integrantes de la agrupación.

Uno de ellos, Christopher Uckermann habló sobre lo que ha sido para él y sus compañeros regresar a los escenarios después de 15 años de ausencia.

Tras la conmoción que provocaron con la confirmación de las fechas de la gira Soy Rebelde Tour, el cantante destacó que a pesar de que su reencuentro tomó más tiempo del esperado, todos hicieron un esfuerzo por darle un fin a esa etapa, con el objetivo de agradecer por todo el apoyo que han tenido por parte de sus seguidores.

“Pláticas de muchos años atrás, cada quien en sus carreras después de que pasaron estos 15 años, en el cual nos separamos de toda esta gran aventura que vivimos con RBD, después de varios años de pláticas y negociaciones, llegamos a un acuerdo y al final para nosotros era cerrar este ciclo”, explicó el intérprete en entrevista para un diario de circulación nacional.

Debido a que la carrera de cada uno de los integrantes originales creció en diversos aspectos, es que en este momento Uckermann asegura que todos sus compañeros experimentan el proceso desde un lugar distinto de cuando se separaron.

“Lo puedo decir por los demás, fue algo tan grande que vivimos que incluso para nosotros es difícil darnos cuenta porque estamos dentro de este fenómeno y el transcurrir de los años obviamente nos ha permitido darnos cuenta de este fenómeno y formar parte de él, pero ya lo vez desde la madurez, desde RBD es un engranaje y yo también le sumo”, manifestó.

Asimismo, el también actor manifestó que más allá de lo que harán para recordar de la mejor manera posible esta etapa de gloria con Rebelde, no descartan lanzar algo nuevo.

“Son básicamente dos etapas, la preparación individual, que ahí sí es el universo de cada quien, cada quien está en su universo, tenemos también nuestras sesiones de composición porque nos gustaría sacar nueva música, pero vamos a ver que sucede, entonces ese es otro proceso y llegará el momento en el que ya estaremos ensayando todos el show”, dijo al respecto.

Con relación a las fechas que anunciaron y el descontento de muchos fans de Latinoamérica por no incluir países como Colombia, Chile y Perú, Christopher aclaró que harán todo lo posible por llegar a más lugares, sobre todo porque esta vez si será su última reunión como agrupación.

Personalmente a mí me encantaría ir a todos los lugares, pero no depende de mí, no depende de todos, es un engranaje, ojalá podamos lograrlo e ir a otros lugares, pero si, esta va a ser la última vez que vamos a estar juntos, por eso estamos invitando a la gente a que cerremos este ciclo juntos que durará menos de medio año y va a ser la última vez que estemos juntos por lo menos en un escenario”, detalló.