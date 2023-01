Christian Chávez deja en claro que solamente habrá una gira musical de RBD

CIUDAD DE MEXICO.- El pasado 19 de enero se dio a conocer que Dulce María, Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni y Christopher Uckerman con el regreso de RBD a distintas ciudades de Estados Unidos y México.

Esta noticia ha causado revelo en redes sociales donde miles de fanáticos han mostrado su emoción ante este reencuentro, después de 15 años de ausencia, aunque muchos otro se encuentran insatisfechos debido a que su país aun no aparece en la cartelera.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram del programa ‘Hoy día’ se compartió una entrevista exclusiva con Christian Chávez donde reveló que por fin habían coincidido las agendas de todos sus compañeros, sin embargo el amor incondicional por parte de sus fanáticos fue lo principal.

El cantante agregó que se encuentra muy emocionado y todavía no puede creer que esté por suceder el tan esperado Tour Musical que empezará el 25 de agosto en el Paso, Texas.

Nosotros estamos muy emocionados por tener la oportunidad de volver estar al escenario por última ocasión, como muchas personas dicen “es el regreso de RBD”, creo que es eso lo tiene que quedar claro a las personas nosotros no estamos regresando” comentó el actor.

Sin embargo Christián Chávez recalcó que esta sería la última vez que pisan el escenario todos juntos, pero que solamente cubrirán las fechas acordadas para brindarle este regalo a sus seguidores

El actor agregó que ha sido lo más difícil de hacer esta gira musical, fue precisamente que todos pudieran y coincidieron en las mismas fechas y sentir la necesidad de volver a cantar sus canciones.

Alfonso Herrera rompe el silencio sobre el reencuentro de RBD



No obstante, la gota que derramó el vaso fue cuando la revista de espectáculos Tv Notas afirmó que el actor de "Sense8" se negó rotundamente a participar en la gira de RBD tras no ser cumplida su condición de cobrar 10 millones de dólares por ella.

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones” escribió el actor.