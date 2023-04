"La gente de Obregón ¡Shut up! Los dogos de Hermosillo son mejores", confirma Yuridia

Hermosillo, Sonora.- A finales de marzo del año pasado, Yuridia nos partió el corazón al despedirse de los escenarios, dando la última presentación de su gira "Pa' luego es tarde tour" en Hermosillo, Sonora. El motivo detrás de su decisión fue que necesitaba un respiro para pasar más tiempo con su familia y enfocarse en su embarazo.

Su descanso, sin embargo, fue bastante breve, y pronto la exalumna de la academia nos sorprendió a todos al revelar que ya se encontraba en las grabaciones de un nuevo video para "Pa' luego es tarde Volumen 2". El nuevo álbum de Yuridia se encuentra a cargo del productor Edén Muñoz, y todavía no se sabe cuándo será la fecha exacta de su lanzamiento.

Hace unas horas, la cantante sonorense compartió varias novedades y datos sobre ella a través de sus redes sociales. "¡Hello, amigos míos! Ay, qué influencer me vi", fue así como Yuridia comenzó una dinámica en historias de Instagram, donde respondió a 10 preguntas que le hicieron sus fans. La primera de ellas fue si haría más colaboraciones para su nuevo álbum, a lo que la cantante respondió que esperaba tener muchas más. Especialmente con Joss Favela, con quien espera, además, hacer una gira algún día.

Sobre si haría dueto con algún cantante regional sonorense, Yuridia confirmó que sí, afirmando que lo haría con alguien que admira muchísimo, que es muy talentoso y que está pegando mucho últimamente, pero de momento no dio ningún nombre. Recordemos que corren rumores de que podría tratarse de Carín León o Christian Nodal.

Cuando se le preguntó "¿Cuál es la mejor comida de Hermosillo?", la artista no dejó pasar la oportunidad de mostrar su gran carisma y sentido del humor regional al responder lo siguiente:

Pues yo, ¿quién más? ¡Cómeme, bebé! Jaja, me odio bastante jaja, pero bueno, aquí les va la respuesta... Obviamente, haciendo a un lado todo el tema de la carne y así. De los tacos de carne asada. No quiero que se burlen, ¿ok? Pero... los dogos. ¡La gente de Obregón, shut up!, ¡Shut up! Los dogos de Hermosillo son mejores".