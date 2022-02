La emotiva felicitación de Eugenio Derbez para Vadhir Derbez

ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez es uno de los actores y productores con más popularidad en el país y de los pocos mexicanos que ha logrado llegar a Hollywood a cumplir cada uno de sus sueños.

Pero también el artista a pesar de su trabajo, se ha distinguido por ser un padre cercano a la familia que ha formado con sus hijos José Eduardo, Vadhir, Aitana y Aislinn Derbez.

El pasado 18 de febrero la familia ‘Derbez’ estuvo de manteles largos, porque Vadhir Derbez festejó sus 31 años de vida y por supuesto Eugenio Derbez no se quedó atrás y le dedicó emotivo mensaje.



Hay que recordar que Vadhir es hijo de Silvana Princesil, una reconocida modelo que en su momento fue pareja de Eugenio, pero tiempo después terminaron, pero el actor siguió estando en contacto con su papá.

Espero que tu cumpleaños sea como tú... totalmente increíble. feliz cumpleaños” se puede leer en la publicación.

Además el comediante agregó una serie de videos, de sus distintas participaciones en el cine, televisión y las colaboraciones y trabajo que ha hecho en la música que hasta ahora es lo que más difruta el actor.

En la publicación sus fanáticos aprovecharon para hacer llegar sus felicitaciones y muestras de cariño para Vadhir: “este hijo te salió muy guapo”, “felicidades a Vadhir”, “feliz cumpleaños al más guapo”, “me gustas para suegro”, son algunos de los comentarios que se puden leer.

Vadhir Derbez reveló sus “estrategias” de ligue

Hace un par de semanas que Vadhir fue uno de los invitados en el programa de Miembros al aire, donde fue cuestionado por varias situaciones en su vida, como el hecho de que explicara, sus estrategias para conquistar a una mujer.

"Soy muy tímido, entonces he trabajado con el tiempo agarrarte de los tanates y me cuesta mucho, me puedo tardar 40 minutos en acercarme, llegó sintiendo la situación lo más caballeroso y cero pretencioso” dijo Vadhir.