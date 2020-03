La bebeshita ignora la cuarentena y se va de parranda

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Alexis, participante del programa “Enamorándonos” de Tv Azteca causó polémica en redes sociales cuando fue evidenciada de que no está cumpliendo la cuarentena.

El programa fue sacado de la programación de la televisora del Ajusco debido a que la temática no cumple con las medidas de seguridad y de salud para evitar la propagación del coronavirus.

La producción del proyecto decidió no exponer a sus participantes y a sus familias y el programa fue puesto en pausa.

Sin embargo, la “bebeshita” nos siguió las recomendaciones y fue expuesta en redes sociales, donde aparece en unos vídeos dentro de una alberca con varias personas, ignorando la “sana distancia”.

Ante esto, la conductora fue cuestionada por Carmen Muñoz, titular del programa y la hizo aclarar la situación.

“Pues quiero aclarar eso, porque en realidad no me fui de vacaciones como lo están pintando, ¿o sea? ¡no! Ahorita estoy en mi casa, en mi cuarto. No me fui de vacaciones, ¿o sea? Fui a trabajar. Estábamos trabajando para un proyecto que tenemos Óscar (Oski de Enamorándonos) y yo, que ya teníamos planeado desde hace mucho tiempo, ya tenía como que todo hecho”, aclaró.