La actriz Esther Scott ha fallecido de un ataque a corazón

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Esther Scott, que ha estado en innumerables películas y programas a lo largo de los años, ha fallecido.

Según información de TMZ, un miembro de la familia de la artista dio a conocer que la famosa sufrió un aparente ataque al corazón el martes pasado en su casa de Santa Mónica, y luego fue encontrada inconsciente y llevada a un hospital. Permaneció hospitalizada unos días más antes de fallecer el viernes.

"Amaba lo que hacía. La detenían en la calle a menudo y la gente la reconocía, pero no sabían su nombre. Esperemos que ahora la gente recuerde su nombre, su trabajo y las contribuciones que dio a la industria del entretenimiento", señaló su hermana, Shaun.

Esther tuvo un currículum masivo. Apareció en al menos 73 películas y programas que datan de los años 80. Quizás sea más conocida por su papel de Bridget, una de las parientes de Nat Turner, en 'Nacimiento de una nación' de 2016. Sin embargo, Esther ha estado en varios otros proyectos.

También ha sido la voz de Shodu en el spin-off animado de 'Star Wars', "Ewoks", y tuvo una escena memorablemente divertida en "Boyz n the Hood". Interpretó a la abuela de una niña que se enganchó con Tre, el personaje de Cuba Gooding Jr.

Su currículum es impresionante, con papeles en "Encino Man", "Beverly Hills, 90210", "Full House", "The Wayans Bros.", "Martin", "Nash Bridges", "Melrose Place", "ER" y "The King of Queens", solo por nombrar algunos.