La Bebeshita: ''Erika Buenfil no quiso ser mi suegra''

Ciudad de México.- La influencer Daniela Alexis, también conocida como La Bebeshita, expresó que la actriz Erika Buenfil no quiso ser su suegra, al rechazar la posibilidad de que su hijo tuviera una relación con ella.

En un evento de la Ciudad de México la youtuber mencionó el momento en que Erika se mostró incómoda por la ocmunicación que tenía con su hijo Nicolás.

Me mensajeaba con Nicolás Buenfil, Erika Buenfil se medio enojó yo creo un poco, pero está bien, está cuidando a su hijo, pero no pasó a mayores, me mensajeé con él, no lo conozco en persona, él me escribía por Instagram”

Dijo La Bebeshita.

Al respecto de las cosas que charlaba con el joven, la influencer contó entre risas: “‘Hola Bebeshita hay que vernos’, y yo ‘no, eres menor de edad y yo no puedo contigo, hasta que cumplas los 18 por lo menos’, y ya”.

No le agrada la idea

De la misma manera, la artista subrayó que a la primera actriz no le agradó para nada esta acción. “Erika no quiso que yo fuera… no quiso ser mi suegra, pero bueno, ya habrá alguien que me quiera de su nuera”.

Por último, La Bebeshita recalcó que tras este incidente el adolescente ya no se comunica con ella. “No, ya no me habla, no él ya no me habla, yo creo que lo regañaron y ya no me habla el Nico, pues es que tiene 17 años, y sí es un añito, pero no me quiero arriesgar”.