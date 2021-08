Kylie Jenner presume cuerpazo posando en monokini bicolor, en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Kylie Jenner quiso consentir a sus fans y se mostró en un monokini bicolor, al mismo tiempo que presumía su escultural figura que ha ido mejorando con el paso de los años.

A pesar de ser una de las empresarias millonarias más exitosas y jóvenes en la industria cosmética, Kylie no deja a un lado a sus fans y trata de estar en contacto constante con ellos, y esta vez no fue la excepción.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En sus historias de Instagram, la hermana menor de Kim Kardashian promocionó su línea de ropa “Kylie Swim” y usó una de sus prendas que puso a la venta, la cual le luce espectacular.

Se trata de un monokini, en colores amarillo y rosa, el cual cuenta con un generoso escote que la hace mostrar sus abdominales bien trabajados, al mismo tiempo que combina su maquillaje y su manicure, con las prendas.

¡Estoy trabajando en Kylie Swim y no puedo esperar para compartir!”, dijo la socialité en su selfie publicada.



LA BELLEZA DE KYLIE CAUSA CONTROVERSIA

A pesar de ser una de las consentidas de los usuarios de Instagram y de los fans del extinto relity “Keeping Up With The Kardashians”, Kylie ha sido muy criticada por su imagen, ya que los usuarios dicen que los cambios físicos que se ha realizado son muy notorios.

Una de las críticas que resaltaron más fue la del relleno de sus labios, y la atención hacia Kylie se incrementó cuando aseguraba que no se había hecho nada y que seguía siendo natural, y no fue sino hasta en 2015 cuando finalmente aceptó que se había puesto relleno.

“Es solo una inseguridad mía y es lo que quería hacer”, declaró para un medio.

Hace varias semanas, Kylie habría dicho en una entrevista que uno de sus exnovios había sido el culpable de que se pusiera relleno en los labios, ya que en una ocasión le comentó que le gustaba besarla, pero que tenía muy pequeños los labios, situación que la traumó y entristeció.