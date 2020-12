Las Kardashian se mudan a Disney

ESTADOS UNIDOS.- El clan Kardashian-Jenner no estará fuera de las pantallas de televisión por mucho tiempo.

La familia, que anunció que pondrá fin a “Keeping Up With the Kardashians” de E! con su vigésima temporada, ha firmado un nuevo contrato con Disney. El anuncio se produjo durante la presentación del día del inversor de la compañía el jueves.

Los proyectos de Kris Jenner, Kim Kardashian West, Kourtney y Khloé Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner se transmitirán en Hulu en los Estados Unidos y en la plataforma Star de Disney en todo el mundo. El primer esfuerzo de este tipo se realizará a fines de 2021.

Hasta el momento, no se han dado más detalles al respecto, si las Kardashian-Jenner tendrán algún nuevo reality más apto para el público de Disney o si participarán con proyectos individuales.

La noticia llega tres meses después de que la familia anunciara que terminarían “Keeping Up With the Kardashians” en 2021.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas secundarios, hemos decidido como familia terminar con esto. viaje muy especial ", dijeron las Kardashian-Jenner en un comunicado en septiembre.

Al hacer el anuncio el jueves, la presidenta de Walt Disney TV, Dana Walden, señaló que los suscriptores de Hulu tienden a ser grandes consumidores de series sin guión.