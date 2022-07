Kunno da positivo a Covid-19 y cancela participación en los MTV Miaw

MÉXICO.- Este jueves 8 de julio el modelo e influencer Kunno anunció por medio de redes sociales que, tras diversos problemas de salud, se realizó varias pruebas de Covid-19 y dio positivo al virus.

El joven estaba preparándose para ser presentador de los MTV Miaw; sin embargo, la enfermedad lo obliga a cancelar el evento. “Aunque ya me estoy tomando mis medicinas, no habrá nada que me ayude más que descansar porque la salud es primero”, dijo en su historias de Instagram.

Según explicó, desde el inicio de la semana comenzó a presentar síntomas de Covid-19, aunque al principio las atribuyó al cansancio por su apretada agenda en los últimos meses. A pesar de que las primeras pruebas salieron negativas, las que se realizó el pasado 7 de julio sí arrojaron un resultado positivo.

No voy a poder asistir a la pik carpet de los MTV Miaw, no voy a poder estar conduciendo. No pasa nada, lo único que me queda es agradecer infinitamente a la producción… obviamente a toda la gente que me apoyó, confió en mí y me quiso dar la batuta para conducir esta alfombra”, comentó.

Optimista ante el problema

Así mismo, Kunno confesó que ser conductor de la premiación es uno de sus sueños y tiene la esperanza de que el futuro pueda hacerlo realidad. “Si no es este año será el siguiente. Esto para mí era un sueño que quería cumplir y algún día se me cumplirá. Quiero mandarles un beso, un abrazo, que se la pasen increíble”, señaló.

Finalmente, el influencer reflexionó sobre los aspectos positivos de esta situación, pues dijo que lo ve como una oportunidad para descansar tras una serie de compromisos y viajes que han desgastado su salud. También aclaró que no se siente mal en estos momentos, ya que no está presentando síntomas graves de Covid-19.