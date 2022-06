Kunno explica por qué fue grosero con una niña: "estaba en un estado de ebriedad muy alto"

MÉXICO.- Hace unas semanas, Kunno recibió cientos de críticas por negarle una fotografía a una niña que le dijo que era su fan y corrió a pedirle un recuerdo con él. El tiktoker corrió a su automóvil sin voltear a ver a la pequeña y se alejó del lugar.

Tras asistir a la premiere de Lightyear, la nueva película de Disney Pixar, explicó en un encuentro con la prensa por qué tuvo esta actitud con la niña. Según afirmó, considera que fue lo mejor por el estado en el que estaba.

Era muy tarde, era alrededor de las tres, cuatro de la mañana y estaba en un estado de ebriedad muy, muy alto porque estaba celebrando a mis amigos que no había visto en mucho tiempo. Y obviamente yo le marqué a mí mamá, le dijo ‘ven por mí’ y ella en pijama fue por mí y me cargó por las escaleras del evento”, explicó el influencer.

“cuando íbamos saliendo vimos a las cámaras, a los niños y todo, pero pues obviamente yo no escuché a la niñita. Estuvo muy mal de mi parte porque como figura pública no tengo que mostrame públicamente en un estado de ebriedad: pero es que públicamente no estaba…”, agregó.

La invitará a comer

Kunno enfatizó que siempre está dispuesto a mostrarse cercano con sus fans y complacer a quienes le piden una fotografía, video o autógrafo. Por ello, le prometió a la pequeña llevarla a cenar para compensarla por el mal rato.

“Pero ya dije y lo prometí que apenas regrese a Monterrey, voy a ponerme en contacto con esta persona y por supuesto que sí vamos a recompensarla, ya la invitaré a cenar y así”, prometió.

“Yo me debo a la gente, estoy hecho por la gente y siempre (lo estaré)”, concluyó el influencer.