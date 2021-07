Kristal Silva le reclama a Denisha por arrastrarla en “Survivor”

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conductores de “Venga la Alegría” se sorprendieron cuando su compañera Kristal Silva le reclamó a Denisha por todo lo que vivieron en “Survivor México”.

Como se sabe, la cantante es la más reciente eliminada del reality show de supervivencia, donde también compitió la ex reina de belleza y conductora de Tv Azteca.

Todo ocurrió cuando Denisha fue como invitada del programa matutino, donde se reencontró con Kristal. Ahí, la conductora le reclamó por provocarle serias marcas por la fiereza con la que realizaba los retos en “Survivor”.

Estas marcas son gracias a esta mujer fuerte, guerrera, que me arrastró por la vida en Survivor”, exclamó Kristal Silva.

De la misma forma, Denisha decidió responder al reclamo de su compañera al decir que ella también le provocó varios golpes a lo largo del reality.

“Pero qué me dices de las tacleadas que me dabas, me hacías como muñequito, yo nomás volaba”, bromeó Denisha.

ASÍ FUE LA ELIMINACIÓN DE DENISHA

La cantante, de 39 años de edad, permaneció por 105 días en la competencia, después de haber ingresado en la etapa de “fusión” del programa, y a pesar de que en una ocasión logró hacer uso del collar de la inmunidad individual, esta vez le tocó luchar por mantener su lugar en la tribu “Halcones”, pero no lo logró.

Denisha García se enfrentó en la prueba de eliminación a Jorge Ortín y Alejandra Toussaint, misma que consistía en permanecer parada en unos tubos incrustados en una plataforma de madera, mientras los competidores tenían que retirar uno a uno sin perder el equilibrio para no caer.

Luego de varios minutos y al no poder más con la resistencia, Denisha resbaló con el sudor de sus pies y cayó al suelo, lo que le valió la expulsión del concurso.

Tras su eliminación de la competencia, Denisha expresó que se va contenta porque dio su mejor esfuerzo, alcanzó algunos logros y se va con nuevos amigos.