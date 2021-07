Kourtney Kardashian y Travis Barker visitan el "Lugar más feliz del mundo"

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de "Keeping Up With the Kardashians", de 42 años, se tomó una selfie con un fan y la hija de su novio Travis Barker, Alabama, mientras estaba en Disneyland el domingo.

Pero uno de los detalles que más ha llamado la atención son sus orejas de Minnie Mouse con moño blanco y velo de novia ¿Están sonando las campanas de boda para Kourtney Kardashian?

En la foto , publicada por la presentadora del podcast “Not Skinny But Not Fat”, Amanda Hirsch, Kardashian usaba un par de orejas de novia con velo en lugar de las típicas orejas del personaje de Disney, que Alabama, de 15 años, usaba.

Los fanáticos inmediatamente comenzaron a especular si la estrella de la realidad estaba insinuando un compromiso o incluso un matrimonio con Barker, con quien comenzó a salir en enero .

"Por lo general, lo usas cuando eres una novia en Disney, ya sea antes de la boda o después de la luna de miel", comentó un seguidor, a lo comentó otro usuario, “Ningún fan de Disney usa ropa nupcial a menos que haya una razón”.



Una posible confusión

Un tercer fan notó que las orejas nupciales pueden haber pertenecido al fan en la foto y que el fundador de "Poosh" solo estaba tratando de "revolver todas las plumas". Su teoría se desarrolla porque Kardashian fue fotografiada sin el accesorio que encabeza los titulares durante el resto del día.

Kardashian fue visto de la mano de Barker, de 45 años, mientras recorrían el parque con Alabama y su hijo de 17 años, Landon, a quien comparte con su ex esposa Shanna Moakler. El ex E! Los hijos de la personalidad, Mason, de 11 años, y Reign, de 6, a quien comparte con su ex novio Scott Disick, también estuvieron presentes, pero su hija de 8 años, Penelope, no.

En otras imágenes Kardashian ya no usa el singular accesorio, haciendo pensar que quizá era una prenda prestada únicamente para la foto con los fans .

El grupo parecía una gran familia feliz durante su salida del 4 de julio mientras recorrían el tobogán de troncos y caminaban por Disneylandia con un guía. En un momento, el baterista de Blink-182 incluso cargó a Reign sobre sus hombros.

El viaje familiar fue uno de los pocos en los que el músico y el ex E! personalidad mantuvo su PDA al mínimo. En el pasado, se les vio a horcajadas, besándose y, en un momento, Kardashian se chupó públicamente el pulgar de su novio.