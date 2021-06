Kourtney Kardashian crea polémica al publicar una foto de un tubo con sangre de Travis Barker

LOS ÁNGELES, California.- Kourtney Kardashian creó polémica entre sus seguidores de Instagram al publicar una foto de un tubo de ensayo con sangre, el cual tenía el nombre de su novio, Travis Barker.

Fue en sus “instastories” que la hermana mayor de Kim Kardashian posteó la imagen de la sangre, acompañada de un emoji de corazón negro, y al no explicar lo que estaba sucediendo, sus seguidores se preocuparon, ya que el frasco tenía escrito el nombre de Travis Barker.

Y es que, de acuerdo a una publicación del Daily Mail, el baterista de “Blink 182” tuvo problemas de coagulación de sangre en sus brazos, en 2018, y se sometió a tratamiento médico.

Luego de ser revisado por personal especializado de un hospital, éstos autorizaron al músico, de 45 años de edad, reanudar su actuación con la banda, aunque seguía lidiando con los coágulos en la sangre.

En ese año, Blink 182 se vio obligado a cancelar su residencia en Las Vegas, al enterarse de la condición de Barker.



LA RELACIÓN ENTRE KOURTNEY Y TRAVIS

En las últimas semanas, Kourtney y Travis han estado enfrentando algunos chismes sobre una supuesta relación que el baterista habría tenido con su cuñada, Kim Kardashian, hace más de 15 años.

Shanna Moakler, exesposa de Travis, fue quien aseguró que se había divorciado de Barker, con quien comparte dos hijos, de 15 y 17 años de edad, ya que lo habría descubierto en una relación extramarital con Kim Kardashian.

Supuestamente esto fue en 2006, antes de que se estrenara el reality show “Keeping Up With The Kardashians”, cuando Kim era asistente de Paris Hilton.

Por su parte, Kim negó los señalamientos de la exreina de belleza, quien reconoció que conoció a Travis por Paris Hilton y se hicieron buenos amigos, y ella fue quien le presentó al roquero a su hermana Kourtney.

En febrero de este año, Kourtney y Travis hicieron pública su relación, aunque desde octubre de 2020 se rumoraba que estaban saliendo.