Kimberly Loaiza “preocupa” a sus fanáticos al aparecer ensangrentada

ESTADOS UNIDOS.- Kimberly Loaiza es una de las figuras más influyentes de las redes sociales el trabajo que ha brindado a sus seguidores este último año la han colocado como una de las más importantes del país con más de 100 millones de seguidores.

Hace apenas unos días que la ‘influencer’ compartió el disfraz que utilizó para la fiesta de Halloween al estilo de la telenovela ‘Rebelde’ pero recientemente sorprendió a sus seguidores con uno nuevo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kim compartió una serie de imágenes del disfraz que utilizó en esta ocasión que llegó a “asustar” a sus millones de fanáticos.

En la imagen se puede ver que Kim aparece a lado de Lele Pons utilizando un “vestido” de novia, que consistía en una mini falda con un top en color blanco pero totalmente lleno de sangre.

Wedding in 2023” se puede leer en la publicación.

En esta ocasión Kim y Lele optaron por aparecer con este vestuario, debido a que será el próximo año cuando ambas lleguen al altar, es por esta razón que decidieron transformar su vestidos de novia.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación donde en su mayoría reconocieron el realismo en sus disfraces: “lo siento pero me estaba muriendo”, “ese disfraz les queda otro nivel”, “que guapas”, son algunos de los que se pueden leer.

Kimberly Loaiza aparece en pantallas de Time Square

Por medio de su cuenta de Instagram que Loaiza compartió una imagen en la que su más reciente éxito musical apareció en las pantallas de Time Square de Nueva York, pero esta sería la segunda vez,

"Segunda vez en Time Square y yo siento la misma emoción, DEVOTO en New York gracias por todo linduras, sin ustedes no fuera posible, los amoooooooooo sigan escuchando esta canción que tanto me encanta” se puede leer en la publicación.