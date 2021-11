Kimberly Loaiza habla de su supuesta rivalidad con Karol G

Ciudad de México.- La influencer Kimberly Loaiza una de las figuras más reconocidas de la internet a nivel internacional, ha tenido una incursión en el ámbito musical, por lo que generó un impacto entre los usuarios de la web.

Con el estreno de su reciente sencillo titulado ''Mejor Sola'' que lanzó a dúo con Zion & Lennox, la youtuber decidió aclarar las especulaciones que había sobre una supuesta rivalidad con Karol G al lanzar esta clase de sencillos con el mismo género musical.

No, no, no, no hay ninguna rivalidad, yo las admiro demasiado a Karol G y Natti Natasha, a todas. Nosotros (Juan de Dios de Pantoja y yo), nos enfocamos en nosotros, en trabajar y hacer lo que nos gusta”