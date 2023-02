¿Kimberly Flores se le abre herida de operación?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ más populares y polémicas de Internet, pero se ha ganado el cariño de miles de seguidores que han sido testigo de su carrera.

Sin embargo hace un par de semanas que Kim reveló que se había sometido a una cirugía para extraer una hernia umbilical que ya tenía tiempo molestando sobre todo porque le molestaba a la hora de hacer ejercicio.

Fue por medio de su cuenta de Facebook que Kimberly había revelado que tuvo que hacer una llamada de emergencia a su doctor, debido a que había tenido mucho dolor en su herida los últimos días.

Además la ‘influencer’ agregó que se encontraba un poco preocupada debido que al parecer tiene un punto abierto en la herida pero el médico le recomendó que tenía que verla personalmente.

Y creo que tengo un punto abierto, entonces le hablamos al doctor ya me dijo que me tiene que checar pero me está lastimando la faja, creo que me tengo que poner algo, no puedo explicar” comentó la influencer.