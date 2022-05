Kimberly Flores se hace cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ con más popularidad en el medio artístico, desde su aparición en la primera temporada de ‘La Casa de los Famoso’ logró llamar la atención de sus fanáticos.

La también cantante es una de las más activas en sus redes sociales donde constantemente comparte su vida diaria, desde actividades, viajes y hasta sus propios proyectos laborales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kimberly dio a conocer que se habría hecho de nueva cuenta un cambio de ‘look’ que consistio en algunos reflejos en color cobrizo que la hicieron lucir más juvenir.

Aunque Kim ha sido reconocida por su cabellera oscura, ya esta es la segunda ocasión que se decide por utilizar un color un poco más claro, sobre todo porque hace unos días dio a conocer que se iría unos días de Monterrey, a unas vacasiones.

Corriendo como siempre, no he podido subir historias porque no he parado” reveló la ‘influencer’.