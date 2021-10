¿Kimberly Flores está embarazada? Causan reacciones en redes sociales

MONTERREY, Nuevo León.- Kimberly Flores y Edwin Luna siguen causando controversia con sus últimas publicaciones en TikTok, pero hay una en especial en donde hablan de que la guatemalteca estaba embarazada.

Tras el escándalo que surgió con Kimberly Flores y su supuesta infidelidad cometida con el actor Roberto Romano, a la cantante de reguetón y a su esposo Edwin Luna, no les ha quedado de otra más que enfrentar la situación con humor.

En los últimos días, la pareja ha publicado videos en los que envían “indirectas” a la prensa y a los que los critican por seguir aparentemente felices y superando los problemas de pareja que se habrían incrementado con la participación de Kimberly en “La Casa de los Famosos”.

Al parecer, al estrategia de ambos no les ha funcionado, ya que los internautas los siguen criticando por su forma de tomar las cosas, ya que en uno de sus videos bailan y cantan un tema cuya única letra dice: “No me importa”, dejando entrever que no les importa lo que se diga de ellos.

Pero esta vez la pareja sorprendió al publicar nuevamente un video en donde hacen la mímica de una pareja, donde “una niña” le revela a su novio, que también es niño, que está embarazada.

He vomitado, ¿y sabes qué significa eso? Que estoy embarazada. Sí que puede ser porque no tengo regla y he tenido antojos”, imita Kimberly.



Usuarios reaccionan ante “embarazo” de Kimberly Flores

Lejos de causar gracia entre los internautas y tratar de olvidar los señalamientos de la supuesta infidelidad por parte de Kimberly hacia Edwin, la pareja ha despertado más la curiosidad de los usuarios de las redes, quienes no se han cansado de insultarlos y decirles lo que no quisieran leer o escuchar.

Y es que ahora están diciendo que Kimberly está embarazada, pero no de su marido, sino de quien habría sido su amante en el reality de Telemundo, y ahora, a Edwin no lo bajan de “cornudo” y de “chivo contento”, por permitir que su mujer le haya puesto el “cuerno” en televisión y que todo el mundo se haya enterado.

Más ahora si el niño que supuestamente estaría esperando es de Roberto Romano o de Edwin, mientras que otros dicen que al realizar este tipo de clips, la pareja se expone a que los critiquen severamente y a ser blanco de las burlas.

Hasta el momento, Kimberly y Edwin no han confirmado si lo del embarazo fue verdad y era su manera de dar la noticia o si solo se trataba de una broma, por lo que habría que esperar si hay alguna reacción al respecto.