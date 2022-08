Kimberly Flores es "acusada" de "empujar" a un reportero y ella responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ más famosas del medio artístico, hace apenas unos días fue protagonistas de una fuerte polémica en la que se llevó la propina que Edwin Luna había dejado para un mesero en una taquería.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Facebook la también modelo compartió con sus fanáticos un video en vivo donde reveló que quería sorprender a su esposo durante una presentación de La Trakalosa Monterrey.

Por supuesto los medios de comunicación acudieron al lugar e intentaron acercarse a Kim para cuestionarle sobre dicho video, mientras que la artista lo único que hizo fue seguir caminando intentando evitar los cuestionamientos.

Uno de los periodistas le cuestionó sobre si el video original lo había creado ella, pero Kimberly seguía permaneciendo callada, de un momento a otro aceleró su paso pero uno de los reporteros cayó frente a ella, por lo que los demás le “reclamaron” que se parara un momento.

Kimberly, ¿es que por qué no te paras? Esto no pasaría si tú te detienes" comentó una de las presentes.

Sin embargo los medios de comunicación no cedieron y siguieron haciendo algunas preguntas a Flores quien reveló que cualquier duda que tuvieran es respondida en los videos que comparte en sus redes sociales.

Las declaraciones causaron “molestia” entre los reporteros y por su parte Kim respondió que gracias a su contenido algunos medios de comunicación han generado dinero con sus videos.

¿Kimberly Flores lastimó al reportero?

Al llegar al camión donde se encontraba Edwin Luna, Kim dejó en claro que todo quedó grabado para que no haya problema, debido a que en ningún momento habría empujado al reportero

“Porque no les doy entrevistas, porque no está permitido hasta que salga el reality show, pero les explicas y no entienden,me dolió mucho la persona se cayó porque es su cámara, que conste que yo no toqué nada porque luego dicen que yo lo tiré” comentó Kim.