Kimberly Flores dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

MONTERREY.- Kimberly Flores en los últimos años se ha posicionado como una de las influencers más importantes del país, desde su participación tan polémica en el reality de ‘La Casa de los Famoso’.

Este 16 de julio la también cantante se encuentra de manteles largos porque Gianna Luna habría llegado a sus 4 años, fruto del amor y matrimonio que mantiene a lado del cantante Edwin Luna.

Y para celebrarlo Kim se encargó de realizarle una sesión fotográfica luciendo como todo una princesa rodeada deun estudio conun “castillo” de color morado y algunos globos de color rosa que formaban pilares.

La ‘influencer’ aprovechó para enviarle emotivo mensaje a la menor en el que le hizo saber lo orgullosa que se sentía de su crecimiento y lo mucho que le gustaba cuidarla y amarla.

Feliz cumpleaños #4 mi princesa hermosa , un añito más de felicidad a tu lado , todos los días me sorprendes con algo y doy tantas Gracias a Dios que me mandó a La Niña que tanto soñé y deseaba , me tienes loquita de amor por ti , y le pido a Dios vida para siempre cuidar y guiar tus pasos, sé que no soy la mejor mamá del mundo pero todos los días trato de ser el mejor ejemplo para ti amo tu sonrisa esa paz que siempre reflejas y esa felicidad de ver a mami y papi a tu lado hoy es un gran día mi amor . Tu día @kgiannaluna #mimuñequita” se puede leer en la publicación.