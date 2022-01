¿Kimberly Flores con problemas de salud?

MONTERREY.- Kimberly Flores ha conquistado el corazón de sus fanáticos gracias a su carisma y belleza, desde su participación en el reality “La Casa de los Famosos” se volvió una de las figuras más controversiales del medio del espectáculo.

Y es que constantemente la ‘influencer’ ha estado en vuelta en distintos escándalos, desde una supuesta infidelidad a su esposo Edwin Luna hasta un supuesto embarazo, que la llegó a dar al “hospital”.

Hace unas horas Kimberly compartió en su cuenta de Instagram, que se encontraba realizando un ultrasonido, por lo que muchos supusieron que pudiera estar esperando un nuevo bebé.

Pero la también cantante dio a conocer que no estaba embarazada y que el día que se llegué a enterar lo anunciará en grande, pero lamentablemente reconoció que está pasando por algunas complicaciones de salud.

Me he habia sentido mal, los exámenes que me realicé hoy no es porque estoy embarazada, no lo estoy, cuando tenga la noticia se las voy a decir a lo grande, me están chocando la vesícula, me ha estado doliendo ese lado, pero gracias a Dios los estudios han salido muy bien”.