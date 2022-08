Kimberly Flores aparece "regateando" zapatillas

MONTERREY.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ más populares de redes sociales, que en los últimos días ha dado de que hablar por un video que se viralizó donde aparece tomando una propina que Edwin Luna había dejado para el mesero.

Evidentemente esta acción causó “molestia” entre sus seguidores y en poco tiempo fue crtiticada y señalada por su actitud por su parte la modelo aclaró que todo se trataba de una “actuación”.

Fue por medio de la cuenta de Instagram del programa de espectáculo de ‘Chisme no like’ que se dio a conocer un video en el Kimberly aparece “regateando” un par de zapatos en una tienda.

En la grabación se puede ver que la esposa de Edwin Luna se encuentra midiendo unas hermosas zapatillas, cuando le pregunta a la encargada por el costo que eran alrededor de $890 y ella le responde: “cuánto es lo menos”.

Ahh ¿cuánto es lo menos?” dice Kimberly Flores en la grabación.

Por supuesto los usuarios reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación que para la mayoría fue un comentario de “mal gusto”: “que le regatee a Louis Vuitton”, “que mal que vayan a mercados y hagan este tipo de cosas”, “nunca se regatea a nadie, eso es una ofensa”.



Sin embargo Kimberly tiene millones de fanáticos que se han encargado de apoyarla incondicionalmente y fueron ellos quienes salieron en su defensa y recordaron que la mayoría de las personas han pedido un “descuento”.

Kimberly Flores “explota” con medios de comunicación por “amarillismo”

Fue por medio de su cuenta de Facebook que Kimberly Flores realizó un en vivo donde habló del video viral que fue sacado totalmente de contexto, pero que entendía que se habría hecho para “vender.”

"Si yo hago mis videos es porque me gusta interactuar, me gusta reirme, porque me gusta que se burlen de mi, no lo hago como porque soy una “porquería” o dejaré a la gente sin comer, por favor esto no lo hago por mis hate, si no por la gente que no me conoce y se guían por notas que no tiene nada que ver” comentó Kim.