¿Kim Kardashian se quitó los implantes del pecho?

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace unas semanas, los fanáticos de Kim Kardashian han señalado que la famosa luce mucho más delgada. Sin embargo, en su última aparición en el programa The Late Late Show con James Corden, sorprendió por una razón en específico.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians utilizó un vestido plateado con escote, pero sus pechos no se veían tan pronunciados como siempre. Sus seguidores aseguraron que esta parte de su cuerpo está, de hecho, demasiado reducida como para deberse solo a la pérdida de peso.

Un internauta escribió en los comentarios de la entrevista de Kim en YouTube: "Creo que se deshizo de los implantes". Otro preguntó: "¿Soy sólo yo o sus senos se ven mucho más pequeños?", a lo que un tercero estuvo de acuerdo: "Han desaparecido literalmente".

Las curvas de la famosa han sido una de sus características principales durante años, y mucho se ha especulado sobre sus cirugías. De acuerdo con Quién, fue en el 2016 que la socialité admitió que se había hecho unas ‘mejoras’ en los glúteos.

Recientemente admitió que todavía usa botox, a pesar de haber jurado en un momento que no volvería a recurrir a ese procedimiento estético.