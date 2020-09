Kim Kardashian podría dejar a Kanye West tras sus últimos tuits

ESTADOS UNIDOS.- Las más recientes y polémicas publicaciones de Kanye West en Twitter lo habrían puesto (otra vez) en problemas con Kim Kardashian. Al parecer, el rapero rompió su promesa de continuar su medicación contra la bipolaridad que sufre, por lo que la socialité está pensando en terminar definitivamente con su matrimonio.



Según una fuente que habló con People, la estrella de reality siente que su matrimonio “está en la cuerda floja”.



Esto se produce después de que Twitter suspendió temporalmente a su esposo de la plataforma luego de que compartiera el número de teléfono personal del director de contenido de Forbes Media, Randall Lane , y un video de lo que parece ser él orinando en su propio premio Grammy.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020



"Dejó sus medicamentos", dijo la fuente. “Él prometió que se quedaría con ellos. La última vez, parte de su negociación con Kim fue que volvería a tomar su medicación y trabajaría muy duro para controlar sus impulsos. Hizo muchas promesas. Y ahora esas promesas se han roto, menos de un mes después ".



“Es lo mismo una y otra vez. Él está muy débil con ella en este momento, y ella realmente está tratando de decidir qué hacer para proteger a los niños, pero también su propia cordura. Todo el asunto es desalentador y difícil para ella”, continuó la fuente.



También comentó que Kim no tenía idea de que Kanye iba a tuitear todas esas cosas, y al ver las publicaciones entendió que se trataba de otro episodio de bipolaridad.



“Kim no tenía ni idea de que iba a tuitear algo. Ninguno en absoluto. Y vio los tweets y dijo: '¿En serio? ¿De nuevo?' Quiere ser una compañera de apoyo, está haciendo todo lo que puede para apoyarlo. Pero él tiene que mantenerse a sí mismo. Tiene que cuidar su propia salud. Ella no puede obligarlo a tomar los medicamentos. Ella no puede obligarlo a hacer nada que él no quiera hacer”, expresó.



En julio, Kardashian habló públicamente por primera vez sobre el diagnóstico de trastorno bipolar de West en las redes sociales, y pidió empatía y compasión. para él y su familia mientras trabajan para abordar la salud mental y el bienestar de West.