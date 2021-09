Kim Kardashian es protagonista de memes y comparada con un “dementor”, de Harry Potter, por su atuendo en el Met Gala 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran sorpresa causó Kim Kardashian durante la noche del pasado lunes en el Met Gala 2021, donde apareció usando un atuendo muy distinto al que nos tiene acostumbrados, cubriendo por completo su cuerpo y su rostro con tela oscura.

Según dicen los expertos, Kim Kardashian empezó a reescribir la moda y usó un atuendo similar al de hace unos días, durante la semana de la moda en Nueva York, estilo “Dominatrix”, pero muchos de los usuarios no entendieron el concepto de la empresaria y se burlaron de ella en redes sociales.

Kim fue comparada con un “dementor” de la película Harry Potter y protagonizó varios memes en los que hacía referencia a la vestimenta poco común para un evento de moda, pero que a muchos dejó boquiabiertos de la valentía de Kim para enfrentar los retos públicamente.

Los internautas también usaron bolsas de basura negra para “recrear” la vestimenta de Kim y divertir a los usuarios de las redes.

En realidad, el vestido que portaba Kardashian anoche es de alta costura, de la firma Balenciaga, el cual traía máscara y cola, color negro, que cubría de pies a cabeza cada centímetro de piel de la socialité, muy diferente a lo que siempre había usado en años anteriores en el Met Gala.

El vestido de Kim también fue comparado con el estilo que trae su exmarido, Kanye West, en la promoción de su disco “Donda”, donde la estrella de televisión también fue protagonista en uno de los conciertos y apareció vestida de novia, recreando su boda con el rapero, en 2014.

najwa llegando a los premios platino con el mismo look que llevo kim kardashian a la met gala pic.twitter.com/XriGeFHk8J — blue (@feeltheskyi) September 14, 2021



Kanye West deja de seguir a Kim Kardashian en redes

Luego de que Kim Kardashian le hiciera un homenaje a Kanye West en el Met Gala, usando un vestido de acuerdo al estilo de su campaña de su nuevo disco “Donda”, el rapero habría dejado de seguirla en redes sociales.

De acuerdo a los medios estadounidenses, el cantante, de 44 años de edad, ya no sigue a Kim ni a sus hermanas, en Instagram, lo que causó gran controversia en redes, ya que las letras de sus canciones son bastantes reveladoras y parecía que el también productor musical estaba arrepentido.

Incluso, se rumoraba que quería volver con Kim, después de hacer pública su supuesta infidelidad con varias mujeres en su tema “Hurricane”, que habla de las relaciones extramaritales que habría tenido con varias mujeres en una de sus giras, después de que tuvo su segundo hijo con la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”.