Kim Kardashian defiende su atuendo en el Vaticano

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian decidió romper el silencio respecto a su visita en el Vaticano, luego de ser duramente atacada por la forma en que fue vestida.

Como se sabe, dicho país es la cuna de la religión católica, por lo que se exige que los feligreses y visitantes acudan vestidos de forma discreta y respetuosa para conocer la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.

Sin embargo, la estrella de “Keeping up with the Kardashians” fue captada con un vestido revelador, con los hombros caídos y escote pronunciado.

Esto le validó cientos de críticas de los usuarios de redes sociales que la criticaron por no respetar el código de vestimenta para visitar el Vaticano. Asimismo, hubo quienes la defendieron y aseguraron que protestaba contra las restricciones de la iglesia católica hacia las mujeres.

ayer kim kardashian se puso el modelo de barragán (de su runway sobre la quema de brujas) para ir al vaticano.

KIM MUESTRA PRUEBAS DE QUE SÍ RESPETÓ LAS REGLAS

La socialité dijo en rede sociales que sí respetó las reglas de vestimenta del Vaticano, y para ello, mostró pruebas para defenderse.

En las imágenes que publicó, aparece en el tour por el Vaticano junto con la modelo Kate Moss, donde se muestra a Kim usar una gabardina negra de color negro over sized para cubrirse dentro del recinto.

“Tuvimos una experiencia increíble de visita en la Ciudad del Vaticano, fue increíble tener la posibilidad de ver todo el icónico arte, la arquitectura y las esculturas antiguas de Roma en persona, especialmente el trabajo de Michelangelo”, escribió en redes la socialité.