Kim Kardashian da positivo por anticuerpos contra el lupus

LOS ÁNGELES, California.- Durante el estreno de la más reciente temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’ Kim fue acreedora de malas noticias por parte de su médico.

Después de someterse a un análisis de sangre para determinar la causa de algunos síntomas físicos dolorosos con los que había estado lidiando durante algún tiempo (articulaciones inflamadas, dolores de cabeza, fatiga general), la CEO de KKW Beauty recibió una llamada del Dr. Daniel Wallace con sus resultados en el episodio.

"Sus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoidea", explicó Wallace, antes de enumerar un puñado de los efectos secundarios correspondientes, el dolor articular y el agotamiento de las enfermedades.

Aún así, el médico se aseguró de recordarle que los resultados de estas pruebas por sí solos no necesariamente confirman la presencia real de ninguna de las enfermedades. "A veces se pueden obtener falsos positivos en estas evaluaciones", dijo, y programaron una cita de seguimiento para el viernes de esa semana.

Después de una llamada telefónica, Kim, quien lloró inmediatamente, les dijo a Khloe Kardashian, Kylie Jenner y Kris Jenner: "Me estoy volviendo loco".

Rápidamente ellas trataron de tranquilizarla, como lo hacen cada que alguien de la familia pasa por algo difícil.