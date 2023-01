Kim Kardashian compra joya de la Princesa Diana por 197 mil dólares

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian ha demostrado a través de los últimos años un gran deseo por poseer algunos de los vestigios más reconocidos de la cultura popular de la últimas década del siglo XX.

No fue hace mucho que causó polémica por lucir uno de los vestidos más íconicos de Marilyn Monroe, por lo que su más reciente adquisición también a generado bastantes discusiones al respecto.

La "Cruz de Attalah" fue una de las joyas más preciadas de la Princesa Diana, un colgante de piedra amatista elaborado por la joyería Garrard para Naim Attalalah y que ahora se encuentra en la posesión de la celebridad de "Keeping Up with the Kardashians".

Lady Di fue la primera y última persona en lucir el colgante de amatista

Fue durante un reciente subasta de la joyería Sotheby's en Londres que un representante de Kim Kardashian logró ofrecer el máximo precio por el colgante. Según un reporte de PageSix, la fundadora de Skim habría pagado 197 mil 453 dólares por la Cruz de Attalah.

Estamos encantados de que esta pieza haya encontrado una nueva en las manos de otro nombre internacionalmente reconocido", declaró Kristian Spofforth, jefe de la joyería Sotherby's en Londres.

Cruz de Attalah

Lady Di lució por primera el colgante durante un acto benéfico en 1987 y para demostrar aún más opulencia lo combinó con una extensa cadena de perlas. En su momento, Diana fue la primera persona en usarlo y también la última, pues el collar no había sido visto públicamente hasta el día de la subasta.

La joya favorita de la Princesa Diana se suma a la extensa colección de Kim Kardashian que, según medios como TMZ, cuenta con notables accesorios como un reloj de pulsera Cartier que fue regalado a Jackie O u objetos que alguna vez pertenecieron a la actriz Elizabeth Taylor.