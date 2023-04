Kim Kardashian actuará en la 12va temporada de "American Horror Story"

Los Ángeles.-Este lunes se informó que Kim Kardashian participará en la décimo segunda temporada de la serie "American Horror Story", la cual estará llevando el nombre de "Delicate".

La socialité se estará sumando a la serie creada por Ryan Murphy, el cual tiene previsto estrenar esta nueva temporada para el verano en la plataforma de Hulu, en donde también estará presenta la actriz estadounidense Emma Roberts.

No hay mayor detalle de su aparición

A pesar de anunciar su participación, Kardashian no adelantó nada al respecto de su personaje en su publicación de Instagram, ya que en el video compartido solo se escuchan risas y una canción de cuna, en lo que se anuncian los nombres de algunas personas que participan en la temporada.

"Este verano… Kim y yo seremos delicadas", escribió en su propia cuenta de Instagram Roberts, quien ya ha formado parte de esa ficción antológica en otras cinco temporadas.

No es su primera actuación

Esta no es la primera vez que Kardashian participa en un proyecto de ficción: intervino en el pasado en "Disaster Movie" (2008) o "Ocean's 8" (2018), entre otras.

Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado han sido los dos programas de telerrealidad protagonizados por ella y sus hermanas, "Keeping Up with the Kardashians" y "The Kardashians". De este último actualmente es la productora ejecutiva.

