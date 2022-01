Kim Cattrall podría aparecer en 'Emily en París'

ESTADOS UNIDOS. – Según especulaciones de distintos medios especializados, Kim Cattrall podría aparecer en la siguiente temporada de Emily in Paris. Como se sabe, los creadores de la serie de Netflix son los mismos que hicieron Sex and the City en los 90. Por lo cual hay probabilidades de que esto realmente se haga realidad.

Aunque la serie de Netflix tiene bastante éxito, también hay una gran parte del público que la critica por aspectos que llaman la atención de forma negativa, sobre todo en la representación que se hace de los franceses. Algunos parisinos han declarado que no están de acuerdo con la cultura que han representado y sobre todo con el personaje principal, el cual es muy egocéntrico.

Si bien Kim Cattrall no quiso volver al reboot de la inolvidable Sex and the city, hay una probabilidad de que quiera volver a darle vida a Samantha Jones para un nuevo proyecto. Es que esto incluso iría bien con la versión que se dio para justificar la desaparición del personaje en And Just Like That, ya que se dijo que Jones se había ido a Londres por cuestiones de trabajo, por lo que es posible que haga un viaje a París.

En redes sociales los fanáticos del personaje y de la actriz ya están expresando su emoción por poder verla en una nueva historia, en especial lejos de sus inseparables amigas y sin ser ser narrada por el personaje de Sarah Jessica Parker, con quien tiene una marcada enemistad.

¿Qué hará Samantha?

Si los rumores se confirman, los fans podrán ver a Samantha en su estilo de vida europeo y podría darle varios consejos a Emily en su vida en París. Por el momento ni Kim Cattrall ni los productores del show de Netflix han dicho nada al respecto.