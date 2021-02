Khloé Kardashian presume a su pequeña hija “fashionista” portando un bolso de mil 570 dólares

LOS ÁNGELES, California.- Después de haber festejado juntas San Valentín, Khloé Kardashian presumió a su pequeña hija True Thompson en su cuenta de Instagram, quien lucía un lujoso atuendo, acompañado de un bolso de mil 570 dólares.

De acuerdo a lo publicado por el Daily Mail, la hija de 2 años de edad, del basquetbolista de la NBA, Tristan Thompson y Khloé Kardashian, desde siempre ha acostumbrado a lucir “outfits” carísimos y de diseñador, y al igual que el lunes pasado, la niña aparece en la red social de Khloe modelando las prendas.

Según el medio antes mencionado, True siguió los consejos de modelaje de su madre por fuera de la tienda de lujo “Nordstrom”, portando un sombrero de la marca “Fedora”; una falda de seda, color rosa pálido y un jersey esponjoso.

Para completar su atuendo, la niña portaba un par de botas de combate, color negro con estampado de leopardo, aretes de diamantes y un envidiable bolso Louis Vuitton, cuyo valor comercial es de mil 570 dólares.

Las reacciones de los seguidores de Khloé no se dejaron esperar y halagaron la belleza de la niña y el talento que tiene para posar a la cámara, aunque no faltaron las críticas de quienes decían que una niña de su edad no debería de usar ropa tan costosa.

Pero quienes conocen a las Kardashiana, saben que no sólo la hija de Khloé es embajadora de las marcas de ropa que muchos adultos quisiera poder portar, sino también los hijos de Kim, Kylie y Kourtney, aunque ésta última es la más discreta de las hermanas.

A menos de 20 horas de haberse publicado la imagen, esta cuenta con más de 2 millones de “likes” y más de 8 mil 500 comentarios.