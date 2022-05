Kenia Os denuncia acoso de sus fans luego de concierto en Torreón

MÉXICO.- Kenia Os vivió un polémico encuentro con sus fans en Torreón, luego de que alrededor de cien seguidores la siguieran al hotel en el que se hospedaba para pedirle fotografías en la madrugada.

La cantante se presentó el jueves 12 de mayo en el Coliseo Centenario, donde agotó las entradas. Después del concierto, fue a su hotel y en la madrugada usó sus redes sociales para publicar que temía por su seguridad, pues algunos de sus fans estaban insultándola desde afuera por no salir a verlos.

“Acabo de llegar de mi show y hay más de cien personas afuera de mi hotel y eso no es problema […] solo les quiero decir que quiero que se pongan un poquito en mis zapatos y me entiendan de alguna manera. Hay más de cien personas afuera de mi hotel que literalmente me acaban de mentar la mad* porque no me quise tomar fotos con ellos a las casi dos de la mañana”, comentó Kenia en una transmisión en vivo.

Fans entran a su hotel

Más tarde, compartió por medio de una historia de Instagram que tuvo que abandonar el lugar porque algunos de sus fans entraron al hotel y corrieron por los pasillos buscando su habitación.

“Hay muchísimas personas afuera, se metieron al hotel y están corriendo por los pasillos buscando mi habitación, mi equipo y yo tendremos que salir de este hotel por seguridad. Siempre les digo que los quiero y siempre es increíble saludarlos, pero hay límites. Esto pone en riesgo mi seguridad y la de mi equipo”, comentó.

A pesar de que usuarios de redes sociales la criticaron por “no ser más cercana a sus fans”, también hubo quienes la defendieron y calificaron el hostigamiento de los seguidores como acoso.