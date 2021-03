Kendall Jenner reveló que desea ser madre

LOS ÁNGELES, California.- En muy pocos años la familia Kardashian-Jenner ha crecido impresionantemente, luego de que las protagonistas de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) se embarazaran a lo largo de todas las temporadas del reality show y tuvieran numerosos hijos.

Tan sólo Kim Kardashian tiene a sus cuatro hijos: North, Chicago, Psalm y Saint, con quien procreó con Kanye West, de quien recientemente se supo que se está divorciando tras casi siete años de matrimonio.

Kourtney fue la primera en embarazarse de su primer hijo Mason Dash y posteriormente tuvo a Penélope Scotland y Reign Aston, cuyo padre fue su novio de muchos años y estrella del show, Scott Disick, con quien nunca se casó y terminaron su relación en unión libre.

Quien batalló para tener hijos, pero finalmente lo logró con su actual pareja, el basquetbolista Tristan Thompson, es Khloé Kardashian, quien es madre de True Thompson, de 2 años de edad.

Kylie Jenner, es mamá de Stormi Webster, de 3 años, y Rob Kardashian tiene una niña de 4 años, de nombre Dream Reneé Kardashian, cuya madre es Blac Chyna.

La única soltera y que no ha tenido hijos es Kendall Jenner, pero en el último avance de la nueva temporada de KUWTK, la modelo reveló que le gustaría ser madre al igual que sus hermanas, según una publicación de El Heraldo.

“Quiero mucho tener hijos, pronto también", comentó kendall mientras sostenpia en sus brazos Ace, hijo de su amiga Malika Haqq.



En los últimos días Kendall anunció su noviazgo con el jugador de la NBA, Devin Booker, aunque la relación con el atleta la inició en julio de 2020 y, a pesar de que dijo que desea ser madre, una fuente reveló a US Weekly que la pareja no quiere formalizar la relación y aún no están listos para comprometerse.